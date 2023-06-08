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Вода у Каховському водосховищі підійшла до критичної відмітки - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 497256 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Критична відмітка рівня води у Каховському водосховищі - 12,70 м, і на 12 годину рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив 12,83 м, повідомили в Укргідроенерго, передає УНН.

Вода у Каховському водосховищі підійшла до критичної відмітки - Укргідроенерго

Цитата

"Ми пройшли пік висоти підтоплення, але вода ще буде спрацьовуватись з Каховського водосховища. Ми доходимо до критичної відмітки - 12,70 м. Після чого не буде водозабору вище станції", - зауважив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, заяву якого цитують у відомстві, сьогодні вранці.

При цьому, за даними Укргідроенерго, "станом на 12:00 8 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 12,83 м".

"Гідроелектростанції Дніпровського каскаду продовжують знижувати потужності виробництва для мінімізації масштабів підтоплення", - вказали в Укргідроенерго.

Деталі

Зі слів Сироти, сьогодні з проєктним інститутом розробляється рішення щодо ліквідації наслідків і термінового будівництва перемички (перекриття) у верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція.

"Це вимагатиме 2 місяці по часу. Наразі розроблються проектні рішення, визначається потреба в устаткуванні, машинах, механізмах, готуються матеріали, обраховується вартість та терміни. Після деокупації будемо готові одразу робити перемичку. Розробка і будівництво буде українським: у нас достатньо і сил, і можливостей, і сучасних технологій", - сказав Сирота.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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