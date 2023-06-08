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Вода в Каховском водохранилище подошла к критической отметке - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 497256 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Критическая отметка уровня воды в Каховском водохранилище - 12,70 м, и на 12 часов уровень воды в водохранилище в районе Никополя составлял 12,83 м, сообщили в Укргидроэнерго, передает УНН.

Вода в Каховском водохранилище подошла к критической отметке - Укргидроэнерго

Цитата

"Мы прошли пик высоты подтопления, но вода еще будет срабатывать из Каховского водохранилища. Мы доходим до критической отметки - 12,70 м. После чего не будет водозабора выше станции", - отметил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, заявление которого цитируют в ведомстве, сегодня утром.

При этом, по данным Укргидроэнерго, "по состоянию на 12:00 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 12,83 м".

"Гидроэлектростанции Днепровского каскада продолжают снижать мощности производства для минимизации масштабов подтопления", - указали в Укргидроэнерго.

Детали

По словам Сироты, сегодня с проектным институтом разрабатывается решение по ликвидации последствий и срочному строительству перемычки (перекрытия) в верхней части водоема, чтобы можно было перекрыть место, где была взорвана станция.

"Это потребует 2 месяца по времени. Сейчас разрабатываются проектные решения, определяется потребность в оборудовании, машинах, механизмах, готовятся материалы, рассчитывается стоимость и сроки. После деоккупации будем готовы сразу делать перемычку. Разработка и строительство будет украинским: у нас достаточно и сил, и возможностей, и современных технологий", - сказал Сирота.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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