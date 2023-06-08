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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Укргидроэнерго дополнительно проинформировало ЕСПЧ о разрушении Каховской ГЭС и просит о первоочередности рассмотрения

Киев • УНН

 • 193799 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Укргидроэнерго обратилось в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) и дополнительно проинформировало о совершенном россией террористическом акте, с просьбой о первоочередном рассмотре дела в связи с террористическими действиями россии. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет УНН.

Укргидроэнерго дополнительно проинформировало ЕСПЧ о разрушении Каховской ГЭС и просит о первоочередности рассмотрения

Детали

Укргидроэнерго просит суд рассмотреть возможность первоочередно рассмотреть дело в связи с террористическими действиями россии.

В компании отметили, что подрыв дамбы Каховской ГЭС нарушает Женевскую конвенцию, ведь она является объектом критически важной социальной инфраструктуры.

Кроме того, совершенные россией действия грубо нарушили порядок ведения войны, создали дополнительные и неоправданные риски для жизни, здоровья и имущества гражданских лиц. А также привели к повреждению и уничтожению самой ГЭС, говорится в сообщении.

Дополнение

В прошлом году ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Укргидроэнерго против россии о компенсации убытков, нанесенных компании в результате военной агрессии против Украины. Общая сумма заявленных убытков, нанесенных активам компании тогда достигла почти 17 млрд грн.

Напомним

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что затопление Херсонщины угрожает экспорту миллионов тонн зерновых и масличных культур.

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