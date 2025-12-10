Укренерго оголосило про застосування графіків відключень по всій Україні 11 грудня
Київ • УНН
11 грудня по всій Україні застосують графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що у четвер, 11 грудня, в усіх регіонах України в черговий раз будуть застосовані графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це пише УНН.
Деталі
Причиною запровадження цих заходів є тривалі наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб'єкти.
В Укренерго закликали громадян бути уважними, оскільки ситуація в енергосистемі може змінитись, і час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід дізнаватися на офіційних сторінках місцевих обленерго. Компанія також звернулася до споживачів з проханням ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
