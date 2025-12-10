Укрэнерго объявило о применении графиков отключений по всей Украине 11 декабря
11 декабря по всей Украине применят графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.
Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила, что в четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины в очередной раз будут применены графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом пишет УНН.
Причиной введения этих мер являются длительные последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.
В Укрэнерго призвали граждан быть внимательными, поскольку ситуация в энергосистеме может измениться, и время и объем применения отключений по конкретному адресу следует узнавать на официальных страницах местных облэнерго. Компания также обратилась к потребителям с просьбой экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
