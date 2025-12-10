Укрэнерго объявило о применении графиков отключений по всей Украине 11 декабря

Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила, что в четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины в очередной раз будут применены графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Причиной введения этих мер являются длительные последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

В Укрэнерго призвали граждан быть внимательными, поскольку ситуация в энергосистеме может измениться, и время и объем применения отключений по конкретному адресу следует узнавать на официальных страницах местных облэнерго. Компания также обратилась к потребителям с просьбой экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Если Россия будет готова к энергетическому перемирию, то мы тоже - Зеленский