Укрэнерго объявило о применении графиков отключений по всей Украине 11 декабря

Эксклюзив
14:20 • 7366 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 12656 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 14497 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15717 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13845 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23906 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17000 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27491 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42401 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41792 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 24318 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23846 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 14323 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 16870 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 9300 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 8154 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 23910 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 38890 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 72915 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53787 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 4314 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 5210 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 5290 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 9308 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 23849 просмотра
Укрэнерго объявило о применении графиков отключений по всей Украине 11 декабря

Киев • УНН

 • 26 просмотра

11 декабря по всей Украине применят графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.

Укрэнерго объявило о применении графиков отключений по всей Украине 11 декабря

Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила, что в четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины в очередной раз будут применены графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом пишет УНН.

Подробности

Причиной введения этих мер являются длительные последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

В Укрэнерго призвали граждан быть внимательными, поскольку ситуация в энергосистеме может измениться, и время и объем применения отключений по конкретному адресу следует узнавать на официальных страницах местных облэнерго. Компания также обратилась к потребителям с просьбой экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Если Россия будет готова к энергетическому перемирию, то мы тоже - Зеленский09.12.25, 21:38 • 3738 просмотров

Степан Гафтко

