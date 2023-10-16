Українцям не вистачає доступу до транскордонних операцій та інструментів управління капіталом – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Наразі клієнтам українських банків не вистачає доступу до транскордонних операцій та розвинутих інструментів управління капіталом. Таку думку в коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
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«Є такий момент як доступність для українського споживача транскордонних операцій. На поточний момент ситуація спричинена законодавчими обмеженнями воєнного часу. Недоступними залишаються й розвинуті інструменти управління капіталом. Окрім причин, пов’язаних з воєнними обмеженнями, на це впливає, на жаль, дуже низький рівень добробуту українського населення і дуже вузький прошарок населення, який є потенційно зацікавленим у цих послугах», - пояснила експерт.
Водночас, на її думку, відповідна ситуаціє є «стопером для фінтех-рішень у розробці, оскільки витрати на розробку можуть не окупитися через недостатню кількість клієнтів».
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Загалом, як підкреслила Олена Сосєдка, «world best practices знаходяться в Україні», адже багато разів експерти відзначали, що «український банківський цифровий досвід вже досяг кращого рівня, ніж європейський чи американський».
Говорячи про подальший розвиток банківського сектору вона зазначила, що «окремим вектором розвитку банківського сектору має бути кібербезпека, адже захист від кіберзагроз є надзвичайно важливим».
«Українські банки повинні використовувати найкращі практики з цього питання, оскільки це допоможе зберегти довіру клієнтів та уникнути фінансових втрат», - додала співзасновниця Concord Fintech Solutions.
Крім того, на її думку, наразі все більш відчувається необхідність застосування в банках алгоритмів «big data». Вона пояснила, що якщо перші кейси використання цих алгоритмів мали на меті покращення маркетингових пропозицій та збільшення крос-продажів з урахуванням розрахункових персоналізованих поведінкових моделей, то наразі ці алгоритми є обов’язковими в окремих сферах захисту карткових або онлайн-операцій під час дистанційного обслуговування.
«Ось ці принципи моделювання потоків, обсягів, коливань у часі на підставі алгоритмів big data я вважаю необхідними до реалізації та застосування банками для високоефективного управління кореспондентським рахунком у режимі онлайн. Вибір банку за логікою «заборонити чи обмежити клієнта», безсумнівно, буде призводити до перетікання клієнтської бази до інших банківських установ», - резюмувала Олена Сосєдка.
Додамо
На думку Олени Сосєдки, світ все більше стає сервіс-орієнтованим, тому вона бачить майбутнє банківської системи у розподіленні сервісних функцій між окремими учасниками ринку з різною спеціалізацією. На її думку, за рахунок досвіду та спеціалізації при такій моделі ринку окремі установи зможуть запропонувати іншим учасникам ринку послуги високої якості. Наприклад, як зазначила експерт, свого часу в Concord Fintech Solutions вдало реалізували та мають досвід онлайн-ідентифікації та верифікації клієнтів.