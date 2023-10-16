Українцям не вистачає доступу до транскордонних операцій та інструментів управління капіталом – експерт

$41.400.00
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 10726 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 15000 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 25941 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 97445 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 169761 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 175354 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 137665 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136994 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87480 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94137 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5.6м/с
35%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 11072 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 14590 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 18544 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 18989 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 14148 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 10719 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 175348 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 234888 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 383220 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 320064 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13716 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18896 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35326 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31810 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 137658 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Українцям не вистачає доступу до транскордонних операцій та інструментів управління капіталом – експерт

Київ • УНН

 • 492099 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Наразі клієнтам українських банків не вистачає доступу до транскордонних операцій та розвинутих інструментів управління капіталом. Таку думку в коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Українцям не вистачає доступу до транскордонних операцій та інструментів управління капіталом – експерт

Цитата

«Є такий момент як доступність для українського споживача транскордонних операцій. На поточний момент ситуація спричинена законодавчими обмеженнями воєнного часу. Недоступними залишаються й розвинуті інструменти управління капіталом. Окрім причин, пов’язаних з воєнними обмеженнями, на це впливає, на жаль, дуже низький рівень добробуту українського населення і дуже вузький прошарок населення, який є потенційно зацікавленим у цих послугах», - пояснила експерт.

Водночас, на її думку, відповідна ситуаціє є «стопером для фінтех-рішень у розробці, оскільки витрати на розробку можуть не окупитися через недостатню кількість клієнтів».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для фізосіб забезпечені всі потреби, а от для бізнесу рішень обмаль – співзасновниця Concord Fintech Solutions про українські банки

Загалом, як підкреслила Олена Сосєдка, «world best practices знаходяться в Україні», адже багато разів експерти відзначали, що «український банківський цифровий досвід вже досяг кращого рівня, ніж європейський чи американський».

Говорячи про подальший розвиток банківського сектору вона зазначила, що «окремим вектором розвитку банківського сектору має бути кібербезпека, адже захист від кіберзагроз є надзвичайно важливим».

«Українські банки повинні використовувати найкращі практики з цього питання, оскільки це допоможе зберегти довіру клієнтів та уникнути фінансових втрат», - додала співзасновниця Concord Fintech Solutions.

Крім того, на її думку, наразі все більш відчувається необхідність застосування в банках алгоритмів «big data». Вона пояснила, що якщо перші кейси використання цих алгоритмів мали на меті покращення маркетингових пропозицій та збільшення крос-продажів з урахуванням розрахункових персоналізованих поведінкових моделей, то наразі ці алгоритми є обов’язковими в окремих сферах захисту карткових або онлайн-операцій під час дистанційного обслуговування.

«Ось ці принципи моделювання потоків, обсягів, коливань у часі на підставі алгоритмів big data я вважаю необхідними до реалізації та застосування банками для високоефективного управління кореспондентським рахунком у режимі онлайн. Вибір банку за логікою «заборонити чи обмежити клієнта», безсумнівно, буде призводити до перетікання клієнтської бази до інших банківських установ», - резюмувала Олена Сосєдка.

Додамо

На думку Олени Сосєдки, світ все більше стає сервіс-орієнтованим, тому вона бачить майбутнє банківської системи у розподіленні сервісних функцій між окремими учасниками ринку з різною спеціалізацією. На її думку, за рахунок досвіду та спеціалізації при такій моделі ринку окремі установи зможуть запропонувати іншим учасникам ринку послуги високої якості. Наприклад, як зазначила експерт, свого часу в Concord Fintech Solutions вдало реалізували та мають досвід онлайн-ідентифікації та верифікації клієнтів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35