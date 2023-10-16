Украинцам не хватает доступа к трансграничным операциям и инструментам управления капиталом - эксперт

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«Есть такой момент как доступность для украинского потребителя трансграничных операций. На текущий момент ситуация вызвана законодательными ограничениями военного времени. Недоступными остаются и развитые инструменты управления капиталом. Кроме причин, связанных с военными ограничениями, на это влияет, к сожалению, очень низкий уровень благосостояния украинского населения и очень узкая прослойка населения, которая является потенциально заинтересованной в этих услугах», - пояснила эксперт.

В то же время, по ее мнению, соответствующая ситуация является «стопером для финтех-решений в разработке, поскольку затраты на разработку могут не окупиться из-за недостаточного количества клиентов».

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В целом, как подчеркнула Елена Соседка, «world best practices находятся в Украине», ведь много раз эксперты отмечали, что «украинский банковский цифровой опыт уже достиг лучшего уровня, чем европейский или американский».

Говоря о дальнейшем развитии банковского сектора она отметила, что «отдельным вектором развития банковского сектора должна быть кибербезопасность, ведь защита от киберугроз является чрезвычайно важной».

«Украинские банки должны использовать лучшие практики по этому вопросу, поскольку это поможет сохранить доверие клиентов и избежать финансовых потерь», - добавила соучредитель Concord Fintech Solutions.

Кроме того, по ее мнению, сейчас все более ощущается необходимость применения в банках алгоритмов «big data». Она пояснила, что если первые кейсы использования этих алгоритмов имели целью улучшение маркетинговых предложений и увеличение кросс-продаж с учетом расчетных персонализированных поведенческих моделей, то сейчас эти алгоритмы являются обязательными в отдельных сферах защиты карточных или онлайн-операций при дистанционном обслуживании.

«Вот эти принципы моделирования потоков, объемов, колебаний во времени на основании алгоритмов big data я считаю необходимыми к реализации и применению банками для высокоэффективного управления корреспондентским счетом в режиме онлайн. Выбор банка по логике «запретить или ограничить клиента», несомненно, будет приводить к перетеканию клиентской базы в другие банковские учреждения», - резюмировала Елена Соседка.

Добавим

По мнению Елены Соседки, мир все больше становится сервис-ориентированным, поэтому она видит будущее банковской системы в распределении сервисных функций между отдельными участниками рынка с разной специализацией. По ее мнению, за счет опыта и специализации при такой модели рынка отдельные учреждения смогут предложить другим участникам рынка услуги высокого качества. Например, как отметила эксперт, в свое время в Concord Fintech Solutions удачно реализовали и имеют опыт онлайн-идентификации и верификации клиентов.