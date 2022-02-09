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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Українці зможуть отримати в "Дії" посвідчення ветерана

Українці зможуть отримати в "Дії" посвідчення ветерана

Київ • УНН

 • 15110 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні підтримав нововведення, завдяки якому українці тепер зможуть згенерувати в застосунку "Дія" посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в "Дії". На сьогоднішньому засідання уряд підтримав це нововведення", - написав прем'єр у своєму Telegram-каналі.

За його словами, електронне посвідчення буде аналогом відповідного документа у формі книжечки.

Що було раніше

Як писав УНН, з 8 лютого у застосунку "Дія" можна буде згенерувати довідку про несудимість. Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн.

Крім того, з 8 лютого у "Дії" стали доступними онлайн-сервіс зі зміни місця реєстрації та опитування.

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