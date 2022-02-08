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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68094 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зміна місця реєстрації та опитування: в "Дії" запрацювали нові послуги

Зміна місця реєстрації та опитування: в "Дії" запрацювали нові послуги

Київ • УНН

 • 22632 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Відсьогодні на порталі державних послуг "Дія" стали доступними онлайн-сервіс зі зміни місця реєстрації та опитування. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit у Києві, інформує УНН

Деталі

"Відсьогодні — жодних обліків, кабінетів, паспортних столів, військкоматів та ось такої черги. Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн, у декілька кліків. Усіх вітаю. До речі, довідку А4, яку треба було носити з разом з ID-паспортом, також можна забути", — сказав Зеленський.

Президент України також додав, що у застосунку "Дія" запустили функцію "Опитування". 

"Сьогодні ми робимо на цьому шляху перший крок – у "Дії" запускається послуга "Опитування", перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення для держави, можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу й реальних цифр. Ну а для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя", – сказав Зеленський.

За його словами, поки що запитання стосуються лише нових цифрових послуг у "Дії".

Нагадаємо

Володимир Зеленський під час Diia Summit пообіцяв українцям віком від 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу, смартфон та пільговий тариф.

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