Изменение места регистрации и опрос: в "Дии" заработали новые услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С сегодняшнего дня на портале государственных услуг "Дия" стали доступными онлайн-сервис по изменению места регистрации и опрос. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit в Киеве, информирует УНН.
Детали
"С сегодняшнего дня — никаких учетов, кабинетов, паспортных столов, военкоматов и вот такой очереди. Отныне сменить место регистрации можно онлайн в несколько кликов. Всех поздравляю. Кстати, справку А4, которую надо было носить из вместе с ID-паспортом, также можно забыть", — сказал Зеленский.
Президент Украины также добавил, что в приложении "Дия" запустили функцию "Опрос".
"Сегодня мы делаем на этом пути первый шаг - в "Дии" запускается услуга "Опрос", первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность высказывать свою позицию и влиять на решения для государства, возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Ну а для всех нас - это фактически старт цифрового народовластия", - сказал Зеленский.
По его словам, пока вопросы касаются только новых цифровых услуг в "Дии".
Напомним
Владимир Зеленский во время Diia Summit пообещал украинцам в возрасте от 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, смартфон и льготный тариф.