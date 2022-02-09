Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал нововведение, благодаря которому украинцы теперь смогут сгенерировать в приложении "Дия" удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в "Дии". На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение", - написал премьер в своем Telegram-канале.
По его словам, электронное удостоверение будет аналогом соответствующего документа в форме книжечки.
Что было раньше
Как писал УНН, с 8 февраля в приложении "Дия" можно будет сгенерировать справку о несудимости. Раньше этот документ надо было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн.
Кроме того, с 8 февраля в "Дии" стали доступными онлайн-сервис по изменению места регистрации и опроса.