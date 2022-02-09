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15 марта, 19:03 • 105849 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141215 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122119 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 104140 просмотра

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Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана

Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана

Киев • УНН

 • 15104 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал нововведение, благодаря которому украинцы теперь смогут сгенерировать в приложении "Дия" удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в "Дии". На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение", - написал премьер в своем Telegram-канале.

По его словам, электронное удостоверение будет аналогом соответствующего документа в форме книжечки.

Что было раньше

Как писал УНН, с 8 февраля в приложении "Дия" можно будет сгенерировать справку о несудимости. Раньше этот документ надо было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн.

Кроме того, с 8 февраля в "Дии" стали доступными онлайн-сервис по изменению места регистрации и опроса.

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