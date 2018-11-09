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Українці сьогодні писатимуть радіодиктант єдності

Українці сьогодні писатимуть радіодиктант єдності

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Черговий, уже 18-й за рахунком радіодиктант єдності звучатиме сьогодні, 9 листопада - у День української писемності й мови, на Українському радіо, передає УНН з посиланням на НСТУ.

"Офіційне гасло цьогорічного заходу - #пишеморазом. Воно підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови. Радіодиктант - не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб", - йдеться у повідомленні.

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Основна київська локація - аудиторія імені Михайла Максимовича, розташована в Червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Долучаться до проекту й регіони: локації для написання диктанту облаштують у навчальних закладах по всій країні. Але взяти участь у радіодиктанті зможе кожен охочий у будь-якому куточку світу - достатньо лише мати під рукою аркуш паперу та ручку. Також можна організувати власну локацію і таким чином стати співорганізатором акції.

Диктант транслюватимуть зі студії Українського радіо. Стрім телеверсії можна буде побачити на сторінці Суспільного мовника у Facebook.

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Початок заходу - об 11:00. Вступна частина триватиме півгодини, радіодиктант почнеться об 11:30.

Усі охочі можуть надіслати роботи поштою на адресу вул. Хрещатик, 26, Київ - 1, 01001 із позначкою “Радіодиктант” (лист має бути надісланий того ж дня або 10 листопада - про це свідчитиме поштовий штемпель), відсканувати або сфотографувати текст і впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронної поштою на адресу [email protected]. Зображення має бути якісним, текст - написаним від руки (роботи, набрані у будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться). Комісія приймає також тексти, написані шрифтом Брайля.

11 листопада текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті Українського радіо.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови.

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