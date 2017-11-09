Сьогодні в Україні відзначають день української писемності та мови

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 "Про День української писемності та мови".

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В Указі зазначено: "Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця".

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Серед традиційних заходів до Дня української писемності та мови варто відзначити написання радіодиктанту національної єдності.

Нагадаємо, за данними Книжкової палати України впродовж останніх п’яти років наклади книг російською мовою зменшилися на 54%, а назв книг вийшло на 48 % менше.