Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка

Праздник установлен 9 ноября 1997, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка".

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В Указе сказано: "Установить в Украине День украинской письменности и языка, который отмечать ежегодно 9 ноября в день памяти Преподобного Нестора-Летописца".

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Среди традиционных мероприятий ко Дню украинской письменности и языка стоит отметить написания радиодиктанта национального единства.

Напомним, по данным Книжной палаты Украины в течение последних пяти лет тиражи книг на русском языке уменьшились на 54% , а названий книг вышло на 48% меньше.