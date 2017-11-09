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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35185 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56350 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68325 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58134 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97316 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100601 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129245 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка

Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка

Киев  •  УНН

 • 41983 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка, информирует УНН.

Праздник установлен 9 ноября 1997, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка".

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В Указе сказано: "Установить в Украине День украинской письменности и языка, который отмечать ежегодно 9 ноября в день памяти Преподобного Нестора-Летописца".

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Среди традиционных мероприятий ко Дню украинской письменности и языка стоит отметить написания радиодиктанта национального единства.

Напомним, по данным Книжной палаты Украины в течение последних пяти лет тиражи книг на русском языке уменьшились на 54% , а названий книг вышло на 48% меньше.

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