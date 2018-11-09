Украинцы сегодня будут писать радиодиктант единства

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108052 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115876 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154147 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147604 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137968 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128932 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173485 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141687 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы сегодня будут писать радиодиктант единства

Украинцы сегодня будут писать радиодиктант единства

Киев  •  УНН

 • 12399 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Очередной, уже 18-й по счету радиодиктант единства будет звучать сегодня, 9 ноября - в День украинской письменности и языка, на Украинском радио, передает УНН со ссылкой на НСТУ.

"Официальный лозунг нынешнего мероприятия - #пишеморазом. Он подчеркивает основную цель диктанта: единение вокруг языка. Радиодиктант - не просто средство проверить собственную грамотность, а прежде всего масштабный национальный флешмоб", - говорится в сообщении.

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Основная киевская локация - аудитория имени Михаила Максимовича, расположенная в Красном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Присоединятся к проекту и регионы: локации для написания диктанта обустроят в учебных заведениях по всей стране. Но принять участие в радиодиктанте сможет каждый желающий в любом уголке мира - достаточно лишь иметь под рукой лист бумаги и ручку. Также можно организовать собственную локацию и таким образом стать соорганизатором акции.

Диктант будут транслировать из студии Украинского радио. Стрим телеверсии можно будет увидеть на странице Общественного вещателя в Facebook.

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Начало мероприятия - в 11:00. Вступительная часть продлится полчаса, радиодиктант начнется в 11:30.

Все желающие могут прислать работы по почте на адрес ул. Крещатик, 26, Киев - 1, 01001 с пометкой "Радиодиктант" (письмо должно быть отправлено в тот же день или 10 ноября - об этом будет свидетельствовать почтовый штемпель), отсканировать или сфотографировать текст и в течение 24 часов после окончания акции прислать по электронной почте на адрес [email protected]. Изображение должно быть качественным, текст - написанным от руки (работы, набранные в любом текстовом редакторе, не будут рассматриваться). Комиссия принимает также тексты, написанные шрифтом Брайля.

11 ноября текст радиодиктанта будет обнародован на сайте Украинского радио.

Напомним, 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Украинские Национальные Новости

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