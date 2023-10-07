Українці на окупованих територіях "із вогником" відзначають день народження диктатора путіна

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У соцмережах ширять фото, що українці в тимчасово окупованих містах спалюють портрети путіна, які раніше були розміщені в магазинах, школах та інших громадських місцях.

"Тимчасово окуповані українські міста скоро будуть з Україною, а люди вільні", — йдеться у повідомлені.

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Глава чечні рамзан кадиров запропонував скасувати проведення виборів президента росії, намічених на 17 березня 2024 року, через війну в Україні. В якості альтернативи він запропонував провести голосування з єдиним кандидатом — чинним президентом володимиром путіним.