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Українці на окупованих територіях "із вогником" відзначають день народження диктатора путіна

Українці на окупованих територіях "із вогником" відзначають день народження диктатора путіна

Київ • УНН

 • 1283659 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Українці на тимчасово окупованих територіях з нагоди дня народження російського диктатора масово палять портрети володимира путіна. До акції приєдналися Луганськ, Бердянськ, та Мелітополь, передає УНН.

Деталі

У соцмережах ширять фото, що українці в тимчасово окупованих містах спалюють портрети путіна, які раніше були розміщені в магазинах, школах та інших громадських місцях.

"Тимчасово окуповані українські міста скоро будуть з Україною, а люди вільні", — йдеться у повідомлені.

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Глава чечні рамзан кадиров запропонував скасувати проведення виборів президента росії, намічених на 17 березня 2024 року, через війну в Україні. В якості альтернативи він запропонував провести голосування з єдиним кандидатом — чинним президентом володимиром путіним.

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