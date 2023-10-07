Українці на окупованих територіях "із вогником" відзначають день народження диктатора путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Українці на тимчасово окупованих територіях з нагоди дня народження російського диктатора масово палять портрети володимира путіна. До акції приєдналися Луганськ, Бердянськ, та Мелітополь, передає УНН.
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У соцмережах ширять фото, що українці в тимчасово окупованих містах спалюють портрети путіна, які раніше були розміщені в магазинах, школах та інших громадських місцях.
"Тимчасово окуповані українські міста скоро будуть з Україною, а люди вільні", — йдеться у повідомлені.
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