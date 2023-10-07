Подарунок для диктатора: кадиров запропонував скасувати вибори президента рф

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«Я пропоную зараз, коли йде сво, одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат — володимир володимирович путін. Або тимчасово скасувати вибори, тому що іншої людини у нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну», — зазначив Кадиров під час флешмобу, що пройшов у Грозному, до дня народження путіна.

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На думку глави чечні, жоден інший кандидат, окрім путіна, не зможе ефективно керувати країною у поточній ситуації.

ЗМІ нагадують, путін поки що не оголошував про свій намір балотуватися на черговий президентський термін. 12 вересня під час Східного економічного форуму у владивостоці путін не став говорити про участь у президентських виборах наступного року та запропонував дочекатися рішення парламенту за датою їх проведення. За інформацією джерел, діючий глава держави може оголосити про висування на новий термін у листопаді під час міжнародної виставки-форуму "росія" в москві.