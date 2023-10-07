Подарок для диктатора: Кадыров предложил отменить выборы президента рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 октября. УНН. Глава чечни рамзан кадыров предложил отменить проведение выборов президента россии, намеченных на 17 марта 2024 года, из-за войны в Украине. В качестве альтернативы он предложил провести голосование с одним кандидатом — действующим президентом владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«Я предлагаю сейчас, когда идет сво, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — владимир владимирович путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — отметил Кадыров во время флешмоба, прошедшего в Грозном, ко дню рождения путина.

Добавим

по мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.

СМИ напоминают, путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. 12 сентября во время Восточного экономического форума во владивостоке путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. По информации источников, действующий глава государства может объявить о выдвижении на новый срок в ноябре во время международной выставки-форума "россия" в москве.

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