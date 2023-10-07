Украинцы на оккупированных территориях "с огоньком" отмечают день рождения диктатора путина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинцы на временно оккупированных территориях по случаю дня рождения российского диктатора массово жгут портреты владимира путина. К акции присоединились Луганск, Бердянск, и Мелитополь, передает УНН.
Детали
В соцсетях распространяют фото, что украинцы во временно оккупированных городах сжигают портреты путина, которые ранее были размещены в магазинах, школах и других общественных местах.
"Временно оккупированные украинские города скоро будут с Украиной, а люди свободны", — говорится в сообщении.
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