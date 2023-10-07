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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы на оккупированных территориях "с огоньком" отмечают день рождения диктатора путина

Украинцы на оккупированных территориях "с огоньком" отмечают день рождения диктатора путина

Киев • УНН

 • 1283657 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинцы на временно оккупированных территориях по случаю дня рождения российского диктатора массово жгут портреты владимира путина. К акции присоединились Луганск, Бердянск, и Мелитополь, передает УНН.

Детали

В соцсетях распространяют фото, что украинцы во временно оккупированных городах сжигают портреты путина, которые ранее были размещены в магазинах, школах и других общественных местах.

"Временно оккупированные украинские города скоро будут с Украиной, а люди свободны", — говорится в сообщении.

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Ранее

Глава Чечни рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента россии, намеченных на 17 марта 2024 года, из-за войны в Украине. В качестве альтернативы он предложил провести голосование с единым кандидатом — действующим президентом владимиром путиным.

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