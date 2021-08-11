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Українсько-американська ракета Antares вивела на орбіту космічний корабель з вантажем для МКС: як це було

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У ніч на вівторок, 11 серпня, з Центру космічних польотів на острові Воллопс у США відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу “Антарес” (Antares). Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus. Запуск корабля транслювало Національне управління з аеронавтики (NASA), передає УНН.

Деталі

Так, успішний старт відбувся о 01:01 за київським часом. Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Про “Антарес”

Ракета-носій “Антарес” складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП “КБ “Південне” та виготовило ДП “ВО ПМЗ” у кооперації з українськими підприємствами “Хартрон-АРКОС” (Харків), “Київприлад” (Київ), “Хартрон-ЮКОМ” (Запоріжжя), “ЧЕЗАРА”, “РАПІД” (Чернігів) та iн. на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Як розповідають у ДП “КБ “Південне”, згідно з контрактом, у Конструкторському бюро “Південне” в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації. Повідомляється, що українські фахівці в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

У межах програми “Антарес” українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Усього з 2013 року ракета-носій “Антарес” стартувала 15 разів, 14 з них — успішно.

Що ж стосується космічного корабля Cygnus, основне завдання місії — це доставка провізії та речей для екіпажу МКС, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з космічної станції та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Також корабель мав доставити на орбіту 3D-принтер, у якому використовують матеріал, що імітує місячний ґрунт, апарат очищення повітря від діоксиду вуглецю на космічних кораблях, а також монтажний кронштейн, що буде встановлено на несучому каркасі сонячних панелей під час виходу в космос у кінці серпня.

Додамо

Як розповів раніше УНН голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, Україна в цьому році планує повернутися в космос, відправивши на земну орбіту супутник власного виробництва “Січ 2-30 (2-1)”.

Його запуск буде присвячений тридцятиліттю проголошення незалежності країни, а брати участь в запуску супутника буде компанія американського мільярдера Ілона Маска “Space X”.

Українські Національні Новини

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