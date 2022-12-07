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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українські захисники за добу 11 разів вдарили по позиціях ворога та уразили 3 пункти управління – Генштаб

Українські захисники за добу 11 разів вдарили по позиціях ворога та уразили 3 пункти управління – Генштаб

Київ • УНН

 • 730884 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Протягом поточної доби українські захисники завдали понад 11 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та уразили 3 ворожі пункти управління. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Так, українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за сьогодні уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Доповнення

За добу Збройні сили України знищили 540 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 92 740.

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