Украинские защитники за сутки 11 раз ударили по позициям врага и поразили 3 пункта управления – Генштаб

Детали

Так, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За сутки наши воины сбили ударный БпЛА типа “Shahed-136”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сегодня поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

Дополнение

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 92 740.