Украинские защитники за сутки 11 раз ударили по позициям врага и поразили 3 пункта управления – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В течение текущих суток украинские защитники нанесли более 11 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и поразили 3 вражеских пункта управления. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Так, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
За сутки наши воины сбили ударный БпЛА типа “Shahed-136”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сегодня поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.
Дополнение
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 92 740.