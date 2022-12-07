Ще мінус 540: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 07.12 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 92 740 (+540) осіб,

• танків ‒ 2935 (+6) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,

• артилерійських систем – 1923 (+8) од,

• РСЗВ – 395 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

• літаків – 281 (+0) од,

• гелікоптерів – 264 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),

• крилаті ракети ‒ 592 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,

• спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Нагадаємо

У ніч з 6 на 7 грудня російські війська після тритижневої паузи знову атакували Україну іранськими "Шахедами". ППО збила 14 дронів.