Ще мінус 540: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За добу Збройні сили України знищили 540 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 92 740. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 07.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 92 740 (+540) осіб,
• танків ‒ 2935 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,
• артилерійських систем – 1923 (+8) од,
• РСЗВ – 395 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),
• крилаті ракети ‒ 592 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,
• спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Нагадаємо
У ніч з 6 на 7 грудня російські війська після тритижневої паузи знову атакували Україну іранськими "Шахедами". ППО збила 14 дронів.