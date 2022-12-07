У ПС ЗСУ підтвердили, що росія атакувала "Шахедами" після тритижневої паузи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У ніч з 6 на 7 грудня російські війська після тритижневої паузи знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
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"У ніч з 6 на 7 грудня 2022 року, після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакують Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, підрозділи ППО повітряного командування "Схід" знищили 11 "Шахедів", ще три дрони на східному напрямку збила ППО Сухопутних військ.
Крім того, ППО збила один БпЛА “Орлан-10” та ще два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня (тип уточнюють).
Нагадаємо
Цієї ночі на півночі Житомирщини збили дрон "Шахед".
Генштаб повідомляв, що за добу знищили 14 "Шахедів".