Безпілотник типу Shahed вночі на півночі Житомирщини збила ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні вночі ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу "Shahed". Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу “Shahed”. Силами ППО на півночі області безпілотник було збито. Дякуємо бійцям протиповітряної оборони! Слава ЗСУ!", - зазначив він.
Нагадаємо
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram попереджав про ризик застосування ворогом безпілотників.