Беспилотник типа Shahed ночью на севере Житомирской области сбила ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня ночью враг пытался атаковать Житомирщину, применив беспилотник типа "Shahed". Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.
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“Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирщину, применив беспилотник типа “Shahed”. Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит. Спасибо бойцам противовоздушной обороны! Слава ВСУ!", - отметил он.
Напомним
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram предупреждал о риске применения врагом беспилотников.