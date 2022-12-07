Беспилотник типа Shahed ночью на севере Житомирской области сбила ПВО

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“Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирщину, применив беспилотник типа “Shahed”. Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит. Спасибо бойцам противовоздушной обороны! Слава ВСУ!", - отметил он.

Напомним

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram предупреждал о риске применения врагом беспилотников.