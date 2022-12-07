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Беспилотник типа Shahed ночью на севере Житомирской области сбила ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня ночью враг пытался атаковать Житомирщину, применив беспилотник типа "Shahed". Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.

Цитата

“Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирщину, применив беспилотник типа “Shahed”. Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит. Спасибо бойцам противовоздушной обороны! Слава ВСУ!", - отметил он.

Напомним 

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram предупреждал о риске применения врагом беспилотников.

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