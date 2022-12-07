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В ВС ВСУ подтвердили, что россия атаковала "Шахедами" после трехнедельной паузы

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ночь с 6 на 7 декабря российские войска после трехнедельной паузы снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Цитата

"В ночь с 6 на 7 декабря 2022 года, после трехнедельной паузы, российские оккупационные войска снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Всего было обнаружено 14 баражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, подразделения ПВО воздушного командования "Восток" уничтожили 11 "Шахедов", еще три дрона на восточном направлении сбила ПВО Сухопутных войск.

Кроме того, ПВО сбила один БпЛА“Орлан-10” и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (тип уточняют).

Напомним

Этой ночью на севере Житомирской области сбили дрон "Шахед".

Генштаб сообщал, что за сутки уничтожили 14 "Шахедов".

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