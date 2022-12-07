Еще минус 540: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 92 740. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 07.12 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 92 740 (+540) человек,
• танков ‒ 2935 (+6) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5909 (+4) ед,
• артиллерийских систем – 1923 (+8) ед,
• РСЗО – 395 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+0) ед,
• вертолетов – 264 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14),
• крылатые ракеты – 592 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4526 (+21) ед,
• специальная техника – 163 (+0).
Напомним
В ночь с 6 на 7 декабря российские войска после трехнедельной паузы снова атаковали Украину иранскими "Шахедами". ПВО сбила 14 дронов.