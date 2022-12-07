Еще минус 540: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам

Детали

По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 07.12 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 92 740 (+540) человек,

• танков ‒ 2935 (+6) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5909 (+4) ед,

• артиллерийских систем – 1923 (+8) ед,

• РСЗО – 395 (+0) ед,

• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

• самолетов – 281 (+0) ед,

• вертолетов – 264 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14),

• крылатые ракеты – 592 (+0),

• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4526 (+21) ед,

• специальная техника – 163 (+0).

Напомним

В ночь с 6 на 7 декабря российские войска после трехнедельной паузы снова атаковали Украину иранскими "Шахедами". ПВО сбила 14 дронов.