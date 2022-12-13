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Українські війська можуть готувати четвертий контрнаступ - ЗМІ

Українські війська можуть готувати четвертий контрнаступ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1788801 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українські війська можуть готуватися до четвертого контрнаступу, вважає американське видання Forbes, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що 9 грудня між українськими та російськими військами нібито відбувся артилерійський бій у районі Гуляйполя та Пологів у Запорізькій області. За даними російських джерел, цей бій спровокувало нібито скупчення механізованих сил.

"Якщо це правда, то це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ України може розпочатися, попри настання зими. Ця довгоочікувана атака мала б на меті звільнити більшу частину південної України та просунути українські війська аж до вузького перешийка, що з'єднує материкову Україну з Кримським півостровом", - зазначає оглядач Forbes Девід Екс.

Для звільнення Мелітополя може знадобитися не просто пара "важких" (бронетанкових) бригад, оскільки у попередніх контрнаступах брало участь "щонайменше пів дюжини "важких" бригад", пише видання. Зазначається, що для того, щоб визволити Мелітополь, потім повернути праворуч та звільнити східну Херсонщину на лівому березі Дніпра, треба просунутися на 200 миль та розбити десяток чи більше російських бригад та полків.

Нагадаємо

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для вищих темпів військових операцій.

Українські Національні Новини

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