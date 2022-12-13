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Украинские войска могут готовить четвертое контрнаступление - СМИ

Украинские войска могут готовить четвертое контрнаступление - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинские войска могут готовиться к четвертому контрнаступлению, отмечает американское издание Forbes, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 9 декабря между украинскими и российскими войсками якобы произошло артиллерийское сражение в районе Гуляйполя и Пологов в Запорожской области. По данным российских источников, это сражение спровоцировало якобы скопление механизированных сил.

"Если это правда, то это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины может начаться, несмотря на наступление зимы. Эта долгожданная атака имела бы целью освободить большую часть южной Украины и продвинуть украинские войска вплоть до узкого перешейка, что соединяет материковую Украину с Крымским полуостровом", - отмечает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Для освобождения Мелитополя может понадобиться не просто пара "тяжелых" (бронетанковых) бригад, поскольку в предыдущих контрнаступлениях участвовало "не менее полудюжины "тяжелых" бригад", пишет издание. Отмечается, что для того, чтобы освободить Мелитополь, а затем повернуть направо и освободить восточную Херсонскую область на левом берегу Днепра, нужно продвинуться на 200 миль и разбить десяток или более российских бригад и полков.

Напомним

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов военных операций.

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