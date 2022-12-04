ISW: темпи контрнаступальних дій України зростуть на початку зими

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Автори посилаються на російського військового блогера, який повідомляв у суботу, що земля вздовж лінії Кремінна - Сватово замерзла, і, як він очікує, українські сили збільшать тиск на російську оборону. Днем раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (Сватівський район входить до цієї області – ред.) також заявляв, що погода на лінії фронту від Кремінної до Сватового змінюється і, як він вважає, українські сили незабаром зможуть покращити контрнаступ, оскільки багнюка повністю замерзне.

Раніше ISW припускав, що загальний темп операцій, ймовірно, прискориться в найближчі тижні, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати вздовж всього периметру воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох сторін зав'язли в сильній бруду.

Експерти інституту вважають, що ні російські, ні українські військові не призупинять наступальні операції взимку – оптимальний час для війни за участю механізованих підрозділів.

Додамо

Прогноз ISW дисонує зі словами, сказаними напередодні на Форумі національної оборони імені Рейгана директором Національної розвідки США Авріл Хейнс. Вона сказала, що, на думку розвідки, найближчими місяцями продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні