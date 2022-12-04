Розвідка США передбачила подальше зниження темпів війни в Україні

Авріл Хейнс зробила цю заяву на щорічному Форумі національної оборони імені Рейгана у Каліфорнії.

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На тому ж форумі Хейнс заявила, що розвідка США не бачить з боку Китаю нічого, що вказувало б на його допомогу діям росії в Україні, а міністр оборони США Ллойд Остін звинуватив Росію у навмисній жорстокості, маючи на увазі удари по мирних жителів та цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо

США зосередяться на поставках іранської зброї в росію та на підтримці протестувальників у країні, а не на загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди, заявив головний представник адміністрації Байдена в Ірані.