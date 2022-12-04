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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32825 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Розвідка США передбачила подальше зниження темпів війни в Україні

Розвідка США передбачила подальше зниження темпів війни в Україні

Київ • УНН

 • 1499758 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Американська розвідувальна спільнота очікує, що найближчими місяцями продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні, проте не вважає це ознакою зниження волі до опору з боку українських сил.

Про це повідомила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, пише УНН.

Авріл Хейнс зробила цю заяву на щорічному Форумі національної оборони імені Рейгана у Каліфорнії.

Деталі

На тому ж форумі Хейнс заявила, що розвідка США не бачить з боку Китаю нічого, що вказувало б на його допомогу діям росії в Україні, а міністр оборони США Ллойд Остін звинуватив Росію у навмисній жорстокості, маючи на увазі удари по мирних жителів та цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо

США зосередяться на поставках іранської зброї в росію та на підтримці протестувальників у країні, а не на загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди, заявив головний представник адміністрації Байдена в Ірані.

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