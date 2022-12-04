Розвідка США передбачила подальше зниження темпів війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Американська розвідувальна спільнота очікує, що найближчими місяцями продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні, проте не вважає це ознакою зниження волі до опору з боку українських сил.
Про це повідомила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, пише УНН.
Авріл Хейнс зробила цю заяву на щорічному Форумі національної оборони імені Рейгана у Каліфорнії.
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На тому ж форумі Хейнс заявила, що розвідка США не бачить з боку Китаю нічого, що вказувало б на його допомогу діям росії в Україні, а міністр оборони США Ллойд Остін звинуватив Росію у навмисній жорстокості, маючи на увазі удари по мирних жителів та цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо
США зосередяться на поставках іранської зброї в росію та на підтримці протестувальників у країні, а не на загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди, заявив головний представник адміністрації Байдена в Ірані.