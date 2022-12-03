США постараються зірвати постачання зброї з Ірану до Росії — Bloomberg

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«Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу», - сказав спеціальний посланник США з питань Ірану Роберт Маллі в суботньому інтерв’ю.

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Іран нарощує діяльність зі збагачення урану та обмежує міжнародний моніторинг. Минулого місяця на зустрічі Міжнародного агентства з атомної енергії його засудили за те, що він перешкодив дослідженню частинок урану, виявленого на кількох незаявлених об’єктах. Іран вимагає припинити розслідування МАГАТЕ в рамках будь-якого відновлення ядерної угоди, умову, яку Маллі та союзники США відкидають.

«Чому ми повинні зосереджуватися на цьому, якщо Іран повертається з неприйнятними вимогами? Зараз ми не збираємося зосереджуватися на ядерній угоді, тому що ми не можемо продовжувати повертатися назад, а потім бути обіграними», - сказав Маллі.

Як зазначив представник адміністрації Байдена, жодних переговорів не було з кінця серпня.

За його словами, зараз США мають на меті «зірвати, затримувати, стримувати та санкціонувати» поставки зброї в Росію з Ірану.

Додамо

Попри те, що Кремль заперечує використання іранського обладнання, він все більше покладається на безпілотники з Ірану, спалюючи власні запаси, атакуючи Україну.