США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию — Bloomberg

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“Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа”, — сказал специальный посланник США по Ирану Роберт Малли в субботнем интервью.

Детали

Иран наращивает деятельность по обогащению урана и ограничивает международный мониторинг. В прошлом месяце на встрече Международного агентства по атомной энергии его осудили за то, что он помешал исследованию частиц урана, обнаруженного на нескольких незаявленных объектах. Иран требует прекратить расследование МАГАТЭ в рамках любого возобновления ядерного соглашения, условие, которое Малли и союзники США отвергают.

“Почему мы должны сосредотачиваться на этом, если Иран возвращается с неприемлемыми требованиями? Сейчас мы не собираемся сосредотачиваться на ядерном соглашении, потому что мы не можем продолжать возвращаться назад, а затем быть обыгранными”, — сказал Малли.

Как отметил представитель администрации Байдена, никаких переговоров не было с конца августа.

По его словам, сейчас США преследуют цель “сорвать, задерживать, сдерживать и санкционировать” поставки оружия в Россию из Ирана.

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Несмотря на то, что Кремль отрицает использование иранского оборудования, он все больше полагается на беспилотников из Ирана, сжигая собственные запасы, атакуя Украину.