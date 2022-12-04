Разведка США предусмотрела дальнейшее снижение темпов войны в Украине

Аврил Хейнс сделала это заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.

Детали

На том же форуме Хейнс заявила, что разведка США не видит со стороны Китая ничего, что указывало бы на его помощь действиям россии в Украине, а министр обороны США Ллойд Остин обвинил россию в умышленной жестокости, имея в виду удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Напомним

США сосредоточятся на поставках иранского оружия в россию и на поддержке протестующих в стране, а не на заторможенных переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения, заявил главный представитель администрации Байдена в Иране.