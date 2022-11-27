ISW: найближчими тижнями в Україні прискориться темп військових операцій

Деталі

Повідомлення з важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут і Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін зараз ускладнені через зливу і, як наслідок, сильний бруд.

"Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність", - наголошують аналітики.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, вздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада по 4 грудня впаде майже до нуля або нижче від денного максимуму. Ймовірно, землі знадобиться кілька днів при стабільних негативних температурах, щоб затвердіти. Це означає, що наземні умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня, пишуть в ISW.

Також аналітики додають, що наразі "неясно, чи планує якась зі сторін поновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій у цей час".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У росЗМІ почала поширюватися інформація про погано укомплектованих мобілізованих — ISW