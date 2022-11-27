ISW: в ближайшие недели в Украине ускорится темп военных операций

Детали

Сообщения из важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон сейчас затруднены из-за ливня и, как следствие, сильной грязи.

"Прогнозируется, что в течение следующей недели температура по всей Украине снизится, что, вероятно, приведет к замерзанию земли и ускорению темпов боевых действий, поскольку обе стороны повысят мобильность", - отмечают аналитики.

Температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово-Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже дневного максимума. Вероятно, земле потребуется несколько дней при стабильных отрицательных температурах, чтобы утвердиться. Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы сделок по всей Украине в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе, пишут в ISW.

Также аналитики добавляют, что сейчас "неясно, планирует ли какая-либо из сторон возобновление крупных наступательных или контрнаступательных операций в настоящее время".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В росСМИ начала распространяться информация о плохо укомплектованных мобилизованных — ISW