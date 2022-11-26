У росЗМІ почала поширюватися інформація про погано укомплектованих мобілізованих — ISW

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Мобілізовані з Московської області 23 листопада заявили, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, уніформи та засобів захисту, що призвело до масових втрат. Цей особовий склад також стверджував, що командування годує мобілізованих лише раз на день, попри достатнє забезпечення продуктами, щоб забезпечити більше їжі.

Російське джерело повідомило, що ці ж мобілізовані тепер постали перед військовим трибуналом за дезертирство, але пізніше вони оприлюднили друге відео, в якому заперечували, що вони є дезертирами, і заявляли, що готові служити на другій і третій лінії оборони, а не на лінії фронту.

Нагадаємо

У росії сім'ї мобілізованих готові виходити на протести через масову загибель своїх родичів в Україні та умов, в яких воює російська армія.