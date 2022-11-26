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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38659 перегляди

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У росЗМІ почала поширюватися інформація про погано укомплектованих мобілізованих — ISW

У росЗМІ почала поширюватися інформація про погано укомплектованих мобілізованих — ISW

Київ • УНН

 • 2664259 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Повідомлення про погано укомплектованих та погано забезпечених російських мобілізованих солдат розділяють російський інформаційний простір, оголюючи напругу між наративами мобілізації, групи "вагнера" та реальними зусиллями росії пом’якшити моральні проблеми.

Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт американського інституту вивчення війни (ISW). 

Деталі

Мобілізовані з Московської області 23 листопада заявили, що російське військове командування відправило їх у бій без належної підготовки, уніформи та засобів захисту, що призвело до масових втрат. Цей особовий склад також стверджував, що командування годує мобілізованих лише раз на день, попри достатнє забезпечення продуктами, щоб забезпечити більше їжі.

Російське джерело повідомило, що ці ж мобілізовані тепер постали перед військовим трибуналом за дезертирство, але пізніше вони оприлюднили друге відео, в якому заперечували, що вони є дезертирами, і заявляли, що готові служити на другій і третій лінії оборони, а не на лінії фронту.

Нагадаємо

У росії сім'ї мобілізованих готові виходити на протести через масову загибель своїх родичів в Україні та умов, в яких воює російська армія.

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