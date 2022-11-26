В росСМИ начала распространяться информация о плохо укомплектованных мобилизованных — ISW

Детали

Мобилизированные из Московской области 23 ноября заявили, что российское военное командование отправило их в бой без должной подготовки, униформы и средств защиты, что привело к массовым потерям. Этот личный состав также утверждал, что командование кормит мобилизованных только ежедневно, несмотря на достаточное обеспечение продуктами, чтобы обеспечить больше пищи.

Российский источник сообщил, что эти же мобилизованные теперь предстали перед военным трибуналом за дезертирство, но позже они обнародовали второе видео, в котором отрицали, что они дезертиры, и заявляли, что готовы служить на второй и третьей линии обороны, а не на линии фронта.

Напомним

В России семьи мобилизованных готовы выходить на протесты из-за массовой гибели своих родственников в Украине и условий, в которых воюет российская армия.