У росії дедалі більше родичів мобілізованих готові виходити на протести – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У росії сім'ї мобілізованих готові виходити на протести через масову загибель своїх родичів в Україні та умов, в яких воює російська армія. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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"кремль, імовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, в яких служать їхні родичі", – ідеться у повідомленні.
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За інформацією розвідки, мобілізовані росіяни стикаються на фронті в Україні із поганим забезпеченням, жахливою підготовкою та виснажливими бойовими завданнями. У деяких фіксують серйозні хронічні захворювання.
Міноборони Британії припускає, що велика кількість новобранців загинула або зазнала поранень під час копання окопів і траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове в Луганській області.
Як зазначили, у Донецькій області загинуло багато резервістів під час лобових штурмів добре встановлених українських ліній оборони навколо міста Бахмут.
Нагадаємо
Як писав УНН, на російських полігонах мобілізовані росіяни протестують та відмовляються йти воювати проти України через брехню свого командування та відсутності належної підготовки.