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В россии мобилизованные выходят на митинги и отказываются воевать в Украине из-за лжи своего командования

В россии мобилизованные выходят на митинги и отказываются воевать в Украине из-за лжи своего командования

Киев • УНН

 • 529887 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На российских полигонах мобилизованные россияне протестуют и отказываются идти воевать против Украины из-за лжи своего командования при распределении и отсутствии должной подготовки. Об этом УНН пишет со ссылкой на издание “Вот Так”.

Детали

Так, издание публикует видеозаписи митинга из Томской области, где сотни мобилизованных вышли на митинг в учебно-тренировочном центре. Они обвинили командиров во лжи при распределении и отсутствии должной подготовки.

Видео получено от от жены мобилизованного, которого отправили на полигон в Чебаркуль Челябинской области в конце октября.

На обнародованных кадрах мобилизованный заявил, что офицеры две недели говорили новобранцам, что их готовят к территориальной обороне. Однако в дальнейшем выяснилось, что их распределили в стрелковое подразделение. Кроме того, военнослужащий утверждает, что в их военных билетах до сих пор нет печатей о полке, к которому они относятся.

Мобилизованные также пожаловались на отсутствие гранат на полигоне и автобуса, из-за чего им пришлось идти с учений десять километров пешком.

Изначально военные вышли на митинг из-за отмены увольнений. По словам собеседников издания «Вот Так» из учебного центра в Чебаркуле, им запретили покидать территорию части потому, что несколько бойцов не вернулись. Утром после митинга увольнения снова разрешили.

Цитата

“Митинг собрался, потому что “увалы” забрали: по слухам, несколько бойцов не вернулись. Но не факт, что вообще правда, что пехоту направят в штурмовую группу. Чтобы не было митингов опять, нам никто ничего не скажет из руководителей”, — говорит военный.

Добавим

Российские власти готовятся продолжить скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва. По мнению экспертов ISW, это создаст дополнительную нагрузку на и так перегруженный российский аппарат формирования военного резерва.

По данным Министерства обороны, по состоянию на первую декаду ноября россия смогла мобилизовать 270 тысяч человек. Однако сохраняются проблемы с их материально-техническим обеспечением.

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