Несмотря на заявления официальных лиц в России, продолжается мобилизация, — ISW

Детали

Российские Telegram-каналы 18 ноября активно обсуждали признаки того, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации. В частности, они распространили в сети изображение повестки дня, полученной петербуржцем, которой было предписано явиться на мобилизацию в январе 2023 года вопреки заявлению российского диктатора об окончании частичной мобилизации 31 октября, пишет ISW.

Очевидно, что российские власти полностью не прекратили мобилизационные меры, а это означает, что некоторое количество мобилизованных по-прежнему проходит подготовку одновременно с призывниками-срочниками.

Это, вероятно, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных, так и призывников. Очередная волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, общее качество российских войск, которые будут опрокинуты на передовую в Украине, считают эксперты.

Добавим

Военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тыс. экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря.