У білорусі оголосили тендер на друк 50 тис. бланків приписів мобілізованих – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Військовий комісаріат брестської області білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Доповнення
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості стройових частин.