В беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков предписаний мобилизованных - Генштаб

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«По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности строевых частей.