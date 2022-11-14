В беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков предписаний мобилизованных - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Военный комиссариат брестской области в беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тыс. экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
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Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности строевых частей.