Попри заяви офіційних осіб у Росії триває мобілізація, — ISW

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Російські Telegram-канали 18 листопада активно обговорювали ознаки того, що Кремль готується до другої хвилі мобілізації. Зокрема, вони поширили в мережі зображення порядку денного, отриманого петербуржцем, якому було наказано з'явитися на мобілізацію в січні 2023 року всупереч заяві російського диктатора про закінчення часткової мобілізації 31 жовтня, пише ISW.

Очевидно, що російська влада повністю не припинила мобілізаційні заходи, а це означає, що деяка кількість мобілізованих, як і раніше, проходить підготовку одночасно із призовниками-строковиками.

Це, ймовірно, призведе до ще більш низької якості підготовки як мобілізованих, так і призовників. Чергова хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на передову в Україні, вважають експерти.

Додамо

Військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня.