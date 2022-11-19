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У росії мобілізовані виходять на мітинги і відмовляються воювати в Україні через брехню свого командування

У росії мобілізовані виходять на мітинги і відмовляються воювати в Україні через брехню свого командування

Київ • УНН

 • 529891 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На російських полігонах мобілізовані росіяни протестують і відмовляються йти воювати проти України через брехню свого командування при розподілі та відсутності належної підготовки. Про це УНН пише з посиланням на видання “Вот Так”.

Деталі

Так, видання публікує відеозаписи мітингу з Томської області, де сотні мобілізованих вийшли на мітинг у навчально-тренувальному центрі. Вони звинуватили командирів у брехні під час розподілу та відсутності належної підготовки.

Відео отримане від дружини мобілізованого, якого відправили на полігон у Чебаркуль Челябінської області наприкінці жовтня.

На оприлюднених кадрах мобілізований заявив, що офіцери два тижні говорили новобранцям, що їх готують до територіальної оборони. Однак надалі з'ясувалося, що їх розподілили до стрілецького підрозділу. Крім того, військовослужбовець стверджує, що у їхніх військових квитках досі немає печаток про полк, до якого вони належать.

Мобілізовані також поскаржилися на відсутність гранат на полігоні та автобуса, через що їм довелося йти з навчань десять кілометрів пішки.

Спочатку військові вийшли на мітинг через скасування увільнень. За словами співрозмовників видання «Вот Так» із навчального центру у Чебаркулі, їм заборонили залишати територію частини тому, що кілька бійців не повернулися. Уранці після мітингу увільнення знову дозволили.

Цитата

“Мітинг зібрався, бо “ували” забрали: з чуток, кілька бійців не повернулися. Але не факт, що взагалі правда, що піхоту направлять до штурмової групи. Щоб не було мітингів знову, нам ніхто нічого не скаже з керівників”, — каже військовий.

Додамо

Російська влада готується продовжити приховану мобілізацію навіть під час осіннього призову. На думку експертів ISW, це створить додаткове навантаження на і так перевантажений російський апарат формування військового резерву.

За даними Міністерства оборони, станом на першу декаду листопада росія змогла мобілізувати 270 тисяч осіб. Проте зберігаються проблеми з їх матеріально-технічним забезпеченням.

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