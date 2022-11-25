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В россии все больше родственников мобилизованных готовы выходить на протесты – британская разведка

В россии все больше родственников мобилизованных готовы выходить на протесты – британская разведка

Киев • УНН

 • 772056 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В россии семьи мобилизованных готовы выходить на протесты из-за массовой гибели своих родственников в Украине и условий, в которых воюет российская армия. Об этом говорится в сводкеминистерства обороны Великобритании, передает УНН.

Цитата

"кремль, вероятно, будет обеспокоен тем, что все больше семей резервистов готовы рисковать арестом, протестуя против условий, в которых служат их родственники", – говорится в сообщении.

Детали

По информации разведки, мобилизованные россияне сталкиваются на фронте в Украине с плохим обеспечением, ужасной подготовкой и изнурительными боевыми задачами. У некоторых также фиксируют серьезные хронические болезни.

Минобороны Британии предполагает, что большое количество новобранцев погибло или получили ранения во время копания окопов и траншей под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово в Луганской области.

Как отметили, в Донецкой области погибло много резервистов во время лобовых штурмов хорошо установленных украинских линий обороны вокруг города Бахмут.

Напомним

Как писал УНН, на российских полигонах мобилизованные россияне протестуют и отказываются идти воевать против Украины из-за лжи своего командования и отсутствия должной подготовки.

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