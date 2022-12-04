ISW: темпы контрнаступательных действий Украины возрастут в начале зимы

Детали

Авторы ссылаются на российского военного блогера, сообщавшего в субботу, что земля вдоль линии Кременная - Сватово замерзла, и, как он ожидает, украинские силы увеличат давление на российскую оборону. Днем ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (Сватовский район входит в эту область - ред.) также заявлял, что погода на линии фронта от Кременной до Сватово меняется и, как он считает, украинские силы вскоре смогут улучшить контрнаступление, поскольку грязь полностью замерзнет.

Ранее ISW предполагал, что общий темп операций, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку постоянные холода позволяют земле промерзать по всему театру военных действий, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон увязли в сильной грязи.

Эксперты института полагают, что ни российские, ни украинские военные не приостановят наступательные операции зимой - оптимальное время для войны с участием механизированных подразделений.

Добавим

Прогноз ISW диссонирует со словами, произнесенными накануне на Форуме национальной обороны имени Рейгана директором Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сказала, что, по мнению разведки, в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине.