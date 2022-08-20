Українські бігунки вибороли «срібло» та «бронзу» на Євро-2022 з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Українські бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова здобули «срібло» та «бронзу» на Євро з легкої атлетики на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Про це повідомляє УНН.
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Україна здобула ще дві медалі на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. Їхніми володарками стали Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли «срібло» та «бронзу» на дистанції 400 метрів з бар'єрами.
Дівчата були одні з головних претенденток на подіум перед стартом чемпіонату Європи з легкої атлетики.
Українки поступалися лише 2 секунди нідерландці Фемке Бол – бронзовій призерці Олімпіади-2020 та чемпіонату світу-2022.
Це друга та третя медалі України у легкій атлетиці на Мультиспортивному Євро-2022.
Біг на 400 м/б. Жінки, фінал:
Фемке Бол (Нідерланди) - 52.67 сек
Вікторія Ткачук (Україна) - 54.30 сек
Анна Рижикова (Україна) - 54.86 сек
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