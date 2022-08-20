Украинские бегунки завоевали «серебро» и «бронзу» на Евро-2022 по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинские бегунки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова завоевали «серебро» и «бронзу» на Евро по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами. Об этом сообщает УНН.
Детали
Украина завоевала еще две медали на Мультиспортивном чемпионате Европы в легкой атлетике. Их обладательницами стали Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, которые выиграли «серебро» и «бронзу» на дистанции 400 метров с барьерами.
Девушки были одни из главных претенденток на подиум перед стартом чемпионата Европы по легкой атлетике.
Украинки уступали лишь 2 секунды нидерландцам Фемке Бол – бронзовому призеру Олимпиады-2020 и чемпионату мира-2022.
Это вторая и третья медали Украины в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022.
Бег на 400 м/б. Женщины, финал:
Фемке Бол (Нидерланды) – 52.67 сек
Виктория Ткачук (Украина) – 54.30 сек
Анна Рыжикова (Украина) – 54.86 сек
Напомним
Украинский стронгмен Новиков установил новый мировой рекорд.